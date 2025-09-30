Польська прокуратура відмовилась розслідувати скандал з прапором ОУН-УПА на концерті Макса Коржа
Депутат польського Сейму Матецький розкритикував рішення прокуратури щодо справи про прапор ОУН-УПА
Прокуратура у Варшаві ухвалила рішення не порушувати справу у зв'язку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року. Таке рішення викликало різку критику з боку польських правих політиків. Про це стало відомо після відповіді прокуратури на запит депутата Сейму від партії «Право і справедливість» (ПіС) Даріуша Матецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Даріуша Матецького.
Згідно з відповіддю, прокурор ще 8 вересня вирішив не порушувати справу через демонстрацію червоно-чорного прапора. Конкретне обґрунтування такого кроку не наводиться. Депутат Матецький заявив, що це рішення «неймовірний скандал» і повідомив, що направив запити міністру юстиції та генеральному прокурору Польщі.
«Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях», – заявив Даріуш Матецький.
Раніше щодо цього інциденту рішуче висловився президент Польщі Кароль Навроцький. Він назвав ситуацію «скандальною» і «абсолютно неприйнятною» на території Польщі.
Навроцький висловив сподівання, що Сейм ухвалить поправку до закону, яка заборонить використання символіки ОУН-УПА та передбачатиме її криміналізацію.
Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.
За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.
