В Україні хмарно: погода на 3 січня

В Україні, крім півдня, невеликий сніг, на Закаратті та в Карпатах помірний

Сьогодні, 3 січня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім півдня, невеликий (на Закаратті та в Карпатах помірний) сніг, вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру до 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу (в Карпатах -3..-8°) вдень від 3° морозу до 2° тепла (у східних, Дніпропетровській областях в межах 0..5° тепла), у південній частині країни тепліше, вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11° тепла.

Прогноз погоди на 3 січня Укргідрометцентр

У суботу, 3 січня, у Києві хмарно, вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою.