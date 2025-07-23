На Львівщині померла 96-річна зв'язкова ОУН

Під час заслання Лідія одружилася із засудженим до 25 років таборів Степаном Тиховлізом

У Старому Самборі на Львівщині на 97-му році життя померла багаторічна бранка радянських таборів та зв'язкова ОУН Лідія Тиховліз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Локальна історія».

Народилася Тиховліз 15 грудня 1928 року у національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії Лідія приєдналася до молодіжної сітки ОУН, виконувала обов'язки зв'язкової. 26 лютого 1946 року Лідію заарештували органи НКВД. Протягом шести місяців утримували в тюрмі «на Лонцького». Засудили до десяти років ув'язнення і п'яти років позбавлення прав.

Згодом жінку етапували до Мордовської РСР на станцію Потьма. Через приналежність до українського підпілля радянська окупаційна влада також депортувала матір зв'язкової. Під час заслання Лідія одружилася із засудженим до 25 років таборів Степаном Тиховлізом.

Зв’язкова вийшла на волю 24 серпня 1954 року. Разом з чоловіком та дітьми переїхала до Старого Самбора на Львівщині.

Наразі онук Лідії Тиховліз захищає Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися. Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року. У 15 років вона стала свідком жахливих злочинів російських окупантів. Енкаведисти жорстоко розстріляли її батька та брата просто на подвір’ї родини. Ця трагедія стала поворотним моментом у її житті: юна Ангелина вирішила долучитися до лав Української Повстанської Армії, ставши зв’язковою під псевдонімом Орися.

Також 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.