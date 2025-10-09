Головна Країна Політика
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму
скріншот з відео Tvn24

Наприкінці вересня президент Польщі подав до Сейму законопроєкт «проти бандеризму»

Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН та УПА до нацизму та комунізму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтервʼю Tvn24.

Дипломати наголосив, що термін «бандерівець» поширений у Польщі, але «не має обґрунтування ні в українській, ні у світовій історіографії». Водночас Боднар зауважив, що Україна розуміє «чутливість теми Степана Бандери, червоно-чорного прапора» в Польщі, а тому закликає громадян України не використовувати ці символи в Польщі, «оскільки вони викликають негативні емоції».

«Однак українські історики добре висловили свої думки та закликають до прямих контактів між істориками, щоб займатися всіма цими питаннями на професійному рівні», – додав посол, пославшись на відкрите звернення українських істориків.

У ньому, зокрема йшлося, що у відповідь Україна «буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки». Коли журналістка запитала Боднара, чи можливі такі заходи у відповідь, той відповів: «Я не виключаю цього, найімовірніше, так».

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький 29 вересня подав до Сейму законопроєкт, який має на меті протидіяти «поширенню неправдивих заяв» щодо нібито злочинів, скоєних членами Організації українських націоналістів фракції Степана Бандери та Української повстанської армії, а також «іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Райхом».

88 представників української історичної спільноти підписали відкрите звернення, у якому із «занепокоєнням» відреагували на законопроєкт. Як зауважують автори заяви, ініціатори законодавчих нововведень у Польщі в односторонньому порядку визначають українців винними у всіх подіях, пов’язаних із Волинською трагедією.

До слова, колишній президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким встановлюється 11 липня днем пам’яті поляків, які загинули внаслідок дій Української Повстанської Армії та Організації Українських Націоналістів на Волині під час Другої світової війни.

Теги: Польща ОУН-УПА Василь Боднар

