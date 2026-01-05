Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3083 дрони-камікадзе та здійснили 3038 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 січня станом на 22:00 відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 142 окупанта, із них 98 – безповоротно. Також знищено 31 безпілотний літальний апарат, 3 мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, три укриття особового складу. Крім того, українські воїни уразили дві бойові машини піхоти, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув сім авіабомб, здійснив 63 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська, отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Закітного.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку 

Ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще сім боєзіткнень тривають. Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі спроби наступу в районі Плавнів та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Таврійське.

Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1412-й день повномасштабної війни в Україні.

