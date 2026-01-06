Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц звинуватив Росію у вчиненні воєнних злочинів через знищення критично важливих мереж

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Україна опинилася на межі масштабної гуманітарної та енергетичної кризи. Про це пише «Главком» із посиланням на ZDF Heute.

У своєму зверненні до парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН очільник німецького уряду наголосив, що Кремль не виявляє прагнення до миру. Навпаки, Володимир Путін віддає накази про здійснення найбільш масованих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури протягом уже четвертої зими в умовах війни.

Мерц прямо звинуватив російську владу у вчиненні воєнних злочинів через цілеспрямоване нищення критично важливих мереж. Він підкреслив, що офіційний Берлін зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту, проте вважає це реальним лише за однієї умови.

За словами канцлера, припинення війни можливе тільки тоді, коли Україна отримає від європейських партнерів та США дієві та надійні гарантії безпеки. Це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі союзників у Парижі.

Раніше у своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут у 2026 році.

Мерц наголосив на необхідності самостійного курсу ЄС на тлі зростаючих загроз – від агресії Росії до напружених відносин із США та викликів світової економіки. «Ми дедалі чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи», – заявив Мерц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про ключові питання переговорів із Трампом, обговоривши російські спроби зірвати дипломатію та кроки України для забезпечення безпеки та миру. 

Теги: Україна Фрідріх Мерц енергетика росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки Кремль має переваги на полі бою, він навряд чи буде вести предметні перемовини про завершення війни проти України
Росія застосувала нову схему захоплення міст – WP
4 сiчня, 16:58
Унаслідок удару загинуло багато птахів
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
1 сiчня, 19:19
Наслідки ракетної атаки на Київ 25 березня 2025 року
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
1 сiчня, 12:35
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
26 грудня, 2025, 04:15
Сполучені Штати збираються вдарити по російському енергетичному сектору
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
17 грудня, 2025, 11:46
У списку було двоє померлих медійників
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
15 грудня, 2025, 18:38
Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл
Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт
15 грудня, 2025, 16:07
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
6 грудня, 2025, 07:58

Події в Україні

Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський

Новини

Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua