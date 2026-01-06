Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак

Фрідріх Мерц звинуватив Росію у вчиненні воєнних злочинів через знищення критично важливих мереж

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Україна опинилася на межі масштабної гуманітарної та енергетичної кризи. Про це пише «Главком» із посиланням на ZDF Heute.

У своєму зверненні до парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН очільник німецького уряду наголосив, що Кремль не виявляє прагнення до миру. Навпаки, Володимир Путін віддає накази про здійснення найбільш масованих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури протягом уже четвертої зими в умовах війни.

Мерц прямо звинуватив російську владу у вчиненні воєнних злочинів через цілеспрямоване нищення критично важливих мереж. Він підкреслив, що офіційний Берлін зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту, проте вважає це реальним лише за однієї умови.

За словами канцлера, припинення війни можливе тільки тоді, коли Україна отримає від європейських партнерів та США дієві та надійні гарантії безпеки. Це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі союзників у Парижі.

Раніше у своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут у 2026 році.

Мерц наголосив на необхідності самостійного курсу ЄС на тлі зростаючих загроз – від агресії Росії до напружених відносин із США та викликів світової економіки. «Ми дедалі чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи», – заявив Мерц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про ключові питання переговорів із Трампом, обговоривши російські спроби зірвати дипломатію та кроки України для забезпечення безпеки та миру.