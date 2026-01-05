Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Генерал наголосив, що головні завдання українського війська – ведення бойових дій і підготовка особового складу
фото: Олександр Сирський

Головком визнав, що підготовка бійців в навчальних центрах може бути кращою

Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Відповідну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє «Главком».

«Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій. Наша принципова позиція – зосереджуватися не лише на кількісних, а передусім на якісних показниках підготовки», – каже він.

Головнокомандувач доручив проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) у тилових смугах бригад «виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки». Своєю чергою, Генштаб ЗСУ проведе додаткову перевірку з цього питання.

Тим часом Сирський заявив про «суттєвий крок уперед», зроблений протягом року. Зокрема, штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах було збільшено на 13%, БЗВП розгорнуто також на фондах бойових бригад, а її тривалість і програма «приведені у відповідність до вимог сучасної війни».

«Окремо обговорені питання щодо Школи інструкторів у Сухопутних військах. За підтримки благодійного фонду «Повернись живим» її створено і вона набуває спроможностей. Проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для чинних навчальних центрів. Відповідні рішення будуть знайдені», – зазначив генерал.

Крім того, опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. За словами головкома ЗСУ, це є першим кроком реформи.

Всі новостворені корпуси прийняли свої смуги відповідальності, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ). Корпуси вже набули необхідного досвіду та впевнено виконують визначені операції.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський військові навчання зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами премʼєрки, питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
2 сiчня, 06:16
У 2026 році заплановано підвищення тарифів на електроенергію, однак воно торкнеться не побутових споживачів, а бізнесу
Мобілізація по-новому, тарифи на світло: яких змін очікувати у 2026 році
1 сiчня, 05:00
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
31 грудня, 2025, 20:25
Американський лідер заявив, що не вірить у те, що Пекін нападе на Тайбей
Трамп прокоментував масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
30 грудня, 2025, 07:16
Армія Китаю розпочала 10‑годинні бойові стрільби у водах та повітряному просторі навколо Тайваню
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
30 грудня, 2025, 04:04
Сергій Тищенко: «Якщо вже комусь підвищувати зарплату, то військовим, а не депутатам»
Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам
23 грудня, 2025, 15:08
За підсумками доповідей командирів, головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, а також визначив конкретні кроки для зміцнення оборони
Оборона Покровська та Мирнограда. Сирський зробив заяву
13 грудня, 2025, 11:24
Працівники у Німеччині зароблятимутьбільше
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
11 грудня, 2025, 10:40
Військовослужбовець заявив, що бюджет-2026 не враховує реальних потреб армії
Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету
10 грудня, 2025, 15:11

Події в Україні

Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua