Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський

Головком визнав, що підготовка бійців в навчальних центрах може бути кращою

Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Відповідну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє «Главком».

«Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій. Наша принципова позиція – зосереджуватися не лише на кількісних, а передусім на якісних показниках підготовки», – каже він.

Головнокомандувач доручив проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) у тилових смугах бригад «виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки». Своєю чергою, Генштаб ЗСУ проведе додаткову перевірку з цього питання.

Тим часом Сирський заявив про «суттєвий крок уперед», зроблений протягом року. Зокрема, штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах було збільшено на 13%, БЗВП розгорнуто також на фондах бойових бригад, а її тривалість і програма «приведені у відповідність до вимог сучасної війни».

«Окремо обговорені питання щодо Школи інструкторів у Сухопутних військах. За підтримки благодійного фонду «Повернись живим» її створено і вона набуває спроможностей. Проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для чинних навчальних центрів. Відповідні рішення будуть знайдені», – зазначив генерал.

Крім того, опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. За словами головкома ЗСУ, це є першим кроком реформи.

Всі новостворені корпуси прийняли свої смуги відповідальності, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ). Корпуси вже набули необхідного досвіду та впевнено виконують визначені операції.