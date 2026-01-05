Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня

Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним

Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро, затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ. «Главком» склав добірку новин 5 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кадрові зміни в СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ реалізовувати «асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки. Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України. Тепер у голови СБУ буде перший заступник і чотири заступники, а у разі тимчасової відсутності керівника його обов’язки виконуватиме перший заступник або інший визначений заступник.

Суд над Мадуро

Сьогодні, 5 січня, поваленого очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни».

Судовий процес закінчився о 12:31 (19:31 за київським часом) після того, як адвокат Марк Доннеллі, який представляв дружину політика Силію Флоренс, заявив, що його клієнтка має «проблеми зі здоров'ям та медичні проблеми, які потребують уваги». Доннеллі сказав, що 69-річна Флоренс, ймовірно, має перелом або сильні забої ребер і може потребувати повного рентгенівського обстеження.

І Мадуро, і Флоренс перебуватимуть під вартою. Коли слухання добігло кінця, політика та його дружину правоохоронці вивели із зали суду. Наступне судове засідання у цій справі призначено на 17 березня.

Затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ

У Києві поліція та Служба безпеки України затримали 24-річну дівчину, яка підірвала автомобіль військовослужбовця Національної гвардії на Оболоні. Виконуючи завдання російських спецслужб за «винагороду» у $1,5 тис., зловмисниця власноруч виготовила вибухівку та транслювала момент теракту замовнику в режимі онлайн.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику. За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці.

Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента

Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Водночас Кислицю було звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Донедавна Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Також він входить до делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо припинення війни і досягнення миру.

Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих»

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер цього тижня вирушать до Парижа на зустріч «коаліції охочих». Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Засідання, яке відбудеться у вівторок, 6 січня, організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Учасники зустрічі обговорять питання безпеки, подальшу координацію зусиль союзників та підтримку міжнародних ініціатив.