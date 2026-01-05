Дівчина випадково загнала собі в руку голку, коли без світла збиралася вранці до школи

У Львові до дитячої лікарні звернулася школярка зі скаргою на біль у руці. Дівчинку турбувала цятка на руці, нібито від укусу комахи. Однак лікарі виявили в руці пацієнтки голку для шиття. Про це пише «Главком» із посиланням на допис лікарні Святого Миколая.

Напередодні 13-річна Ангеліна з містечка Дубляни шила новорічну прикрасу для завдання у школі. Ранком, коли вона збиралась на навчання, дівчинка відчула різкий біль у руці, де потім батьки виявили малу цятку. Тоді родина подумала, що дівчинку вкусила комаха. Але з часом місце «укусу» почало боліти та дівчинка не могла зігнути руку, тому батьки звернулися до лікарні.

З’ясувалося, що коли Ангеліна збиралася до школи, застосовувались графіки відключень світла і вона не помітила на своєму столі голку після шиття, яку вона ненароком загнала собі в руку. Протягом тижня, поки школярка ходила з голкою в руці, вона просунулася глибше. На рентгені лікарі побачили, що голка зайшла в руку Ангеліни на 45 градусів та застрягла в м’язі.

У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

«При зверненні ми дійсно виявили ущільнення, біль від якого розходився донизу вглиб, що нас насторожило. Ми відправили її на УЗД м’яких тканин і під час обстеження виявили стороннє тіло. Хоча до нас нерідко звертаються пацієнти зі сторонніми тілами в мʼяких тканинах, але зазвичай вони про це знають. Тобто дитина йшла, наступила на голку, і ми чітко розуміємо, що саме шукаємо в тканинах. Але такий випадок, щоб про сторонній предмет ніхто навіть не здогадувався – це рідкість», – розповіла дитяча хірургиня Богдана Лі. Тож дівчинці провели операцію та видалили голку.

Головною ціллю втручання було те, аби витягнути голку за траєкторією її входження, щоб вона не зламалася. Тому що потім шукати уламки голки в м’язах дуже складно. «За допомогою рентген-навігації ЕОП хірурги точно визначили місце знаходження стороннього тіла, невеликий розріз та правильно і безпечно його вилучили», – розповіли у лікарні.

Також Ангеліну вакцинували від правця, який може вразити організм під час травм металевими предметами. Дівчинка не була до цього вакцинована, тому лікарі нагадали батькам про важливість планової вакцинації дітей згідно із календарем щеплень.

