Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
Лікарі витягли з руки 13-річної школярки голку для шиття
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Дівчина випадково загнала собі в руку голку, коли без світла збиралася вранці до школи

У Львові до дитячої лікарні звернулася школярка зі скаргою на біль у руці. Дівчинку турбувала цятка на руці, нібито від укусу комахи. Однак лікарі виявили в руці пацієнтки голку для шиття. Про це пише «Главком» із посиланням на допис лікарні Святого Миколая.

Напередодні 13-річна Ангеліна з містечка Дубляни шила новорічну прикрасу для завдання у школі. Ранком, коли вона збиралась на навчання, дівчинка відчула різкий біль у руці, де потім батьки виявили малу цятку. Тоді родина подумала, що дівчинку вкусила комаха. Але з часом місце «укусу» почало боліти та дівчинка не могла зігнути руку, тому батьки звернулися до лікарні.

З’ясувалося, що коли Ангеліна збиралася до школи, застосовувались графіки відключень світла і вона не помітила на своєму столі голку після шиття, яку вона ненароком загнала собі в руку. Протягом тижня, поки школярка ходила з голкою в руці, вона просунулася глибше. На рентгені лікарі побачили, що голка зайшла в руку Ангеліни на 45 градусів та застрягла в м’язі.

У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

«При зверненні ми дійсно виявили ущільнення, біль від якого розходився донизу вглиб, що нас насторожило. Ми відправили її на УЗД м’яких тканин і під час обстеження виявили стороннє тіло. Хоча до нас нерідко звертаються пацієнти зі сторонніми тілами в мʼяких тканинах, але зазвичай вони про це знають. Тобто дитина йшла, наступила на голку, і ми чітко розуміємо, що саме шукаємо в тканинах. Але такий випадок, щоб про сторонній предмет ніхто навіть не здогадувався – це рідкість», – розповіла дитяча хірургиня Богдана Лі. Тож дівчинці провели операцію та видалили голку.

Головною ціллю втручання було те, аби витягнути голку за траєкторією її входження, щоб вона не зламалася. Тому що потім шукати уламки голки в м’язах дуже складно. «За допомогою рентген-навігації ЕОП хірурги точно визначили місце знаходження стороннього тіла, невеликий розріз та правильно і безпечно його вилучили», – розповіли у лікарні.

У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Також Ангеліну вакцинували від правця, який може вразити організм під час травм металевими предметами. Дівчинка не була до цього вакцинована, тому лікарі нагадали батькам про важливість планової вакцинації дітей згідно із календарем щеплень.

Раніше «Главком» розповідав, що у Львові лікарі провели складну операцію немовляті з Рівного. Дитина мала пухлину у мозку, що загрожувала її життю. У центрі дитячої медицини повідомили, що операція дитини пройшла успішно. Нейрохірургам вдалося видалити пухлину з мозку та зберегти життя немовляти. 

Нагадаємо, як 43-річний Іван Подлєднєв страждав на цироз печінки останньої стадії. Часу для очікування посмертного донора чоловік не мав. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки. Операція пройшла успішно і львівські лікарі трансплантували хворому орган.

Читайте також:

Теги: діти Львів лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент із дискримінацією дітей не підтвердився
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
9 грудня, 2025, 12:01
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
10 грудня, 2025, 01:59
Українська телеведуча Інна Шевченко наголосила на важливості вакцинації немовлят
Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей
15 грудня, 2025, 09:09
Коли Артем разом зі своїми батьками прийшов до магазину, на нього впала полиця
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця
16 грудня, 2025, 13:36
За даними прокуратури, 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину
На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину
14 грудня, 2025, 15:02
Працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних до бійки осіб
Поліція розслідує бійку підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені
15 грудня, 2025, 12:37
У Львові заспівали скорботні колядки для полеглих українських військових
На Різдво у Львові хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих захисників (відео)
25 грудня, 2025, 21:34
Лікарі провели складну операцію немовляті з видалення пухлини в мозку
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
31 грудня, 2025, 15:30
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова
Готував теракт у центрі Львова. Завершено розслідування щодо російського агента
22 грудня, 2025, 11:32

Події в Україні

У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення – Сирський
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua