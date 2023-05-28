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Пішов у «Вагнер» заробляти: росіянка розповідає, чому знайомий подався вбивати українців (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пішов у «Вагнер» заробляти: росіянка розповідає, чому знайомий подався вбивати українців (перехоплення)
Росіянин пішов у «Вагнер», бо сподівається таким чином заробити грошей
фото з відкритих джерел

Окупант із дочкою обговорюють втрати російських військових

Російський окупант спілкується з дочкою. Вони обговорюють втрати російських військових. Розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Штурмовики неудачно штурмовали, очень много погибших в шторме, около 60-ти», – каже донька.

На це батько відповідає, що теж міг бути в числі загиблих.

Росіянка заперечує, мовляв, мобілізованих не мають права відправляти на штурми. Вона також хоче відправити звернення до президента Володимира Путіна з проханням роз’яснити, на які виплати та пільги мають право мобілізовані.

Крім того, дочка розповідає батькові, що чоловік знайомої пішов у «Вагнер», бо сподівається таким чином заробити грошей.

Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

Раніше Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. 

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Теги: батько перехоплення втрати дочка пільги чоловік

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