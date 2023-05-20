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ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії Шойгу: що він розказав

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії Шойгу: що він розказав
Полонений окупант стверджує, що командування кинуло їх напризволяще
фото: скріншот із відео

Полонений окупант потрапив у ПВК після отримання повістки

Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Полонений окупант розповів, що в ПВК потрапив після отримання повістки. Спочатку його відправили під Санкт-Петербург, але жодного навчання там не проходили, а лише отримали форму.

Після цього окупантів перекинули під Бєлгород, звідки відвезли на окупований Донбас нібито з «гуманітарною місією». За словами полоненого, їм сказали, що вони в ПВК, яка входить до складу Міноборони РФ.

«Нам сказали, що це від Міністерства оборони, що це одна ланка. Нам казали ПВК, нам не казали, що ми будемо воювати, нам сказали, що ми повернемось додому через півроку, а не як мобілізовані після завершення спецоперації», – розповів окупант.

Спочатку він з іншими бійцями ПВК перебував в окупованій Амвросіївці, де допомагав встановлювати наметовий табір. Однак пізніше їх перекинули на позиції, фактично кинувши напризволяще.

Як розповідає окупант, на позиціях він пробув дві ночі та пів дня, постійно перебуваючи під обстрілами, а зв'язку з командуванням не було. Після цього він і здався в полон.

Нагадаємо, між керівником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним і керівництвом МО РФ виник конфлікт, після того, як міністерство заборонила Пригожину набирати в'язнів до своєї «армії». Водночас цим стало займатися російське Міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

Раніше Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

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Теги: Донбас Міноборони полон Міноборони РФ навчання табір ПВК Вагнера Бєлгород конфлікт

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