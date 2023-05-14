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«Эти как бастовали, так и бастуют»: мобілізовані росіяни відмовляються іти в бій (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Эти как бастовали, так и бастуют»: мобілізовані росіяни відмовляються іти в бій (перехоплення)
Мобілізовані окупанти не вельми хочуть іти в бій
фото з відкритих джерел

Росіяни, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі, також не вельми рвуться в бій

Військовослужбовець РФ розповідає про низький морально-психологічний стан мобілізованих у підрозділі. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіяни, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі, також не вельми рвуться в бій, скаржиться окупант.

«Эти как бастовали, так и бастуют, бл*дь, п*дарасы, бл*дь…вот эти, бл*дь, штурмовики, разведосы-х*едосы, мобики эти, ху*бики», – пояснює співрозмовнику росіянин.

Раніше російський загарбник поскаржився дружині, що для того, щоб піти у відпустку, потрібно платити гроші

Напередодні російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: втрати Міноборони РФ гроші Міноборони росіяни перехоплення

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