Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти різко збільшили корабельне угруповання

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 02:58 glavcom.ua
Окупанти різко збільшили корабельне угруповання
фото: Associated Press

32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря

Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря.

Загроза ракетних ударів по території України залишається актуальною.

«Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони.

Разом переможемо! Все буде Україна!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Теги: корабель окупанти війна Чорне море

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Кисельов з батьком Олексієм
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Вчора, 14:29
Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні
Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні
27 липня, 05:22
В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів
Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі
25 липня, 12:03

Події в Україні

Не обстріл, а підрив? Супутникові знімки показали руйнування у Оленівці (фото)
Не обстріл, а підрив? Супутникові знімки показали руйнування у Оленівці (фото)
Чим Україна «атакувала» штаб флоту у Севастополі? Версія росіян
Чим Україна «атакувала» штаб флоту у Севастополі? Версія росіян
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
Українська сторона прокоментувала «атаку» на Севастополь
Українська сторона прокоментувала «атаку» на Севастополь
Атака на штаб окупантів у Севастополі: перші фото з місця інциденту
Атака на штаб окупантів у Севастополі: перші фото з місця інциденту
На Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів
На Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
15K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)
10K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
9611
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
8015
РФ стягує військову техніку до кордонів України (знімки з космосу)
7912
У Миколаєві лунають вибухи

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту