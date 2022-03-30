ЗСУ відзвітували про «зачистку» села Мала Рогань від ворогів (відео)

Росіяни принесли з собою руйнування і смерть

Днями населений пункт відбили від окупантів

Військові Збройних Сил України «зачистили» село Мала Рогань, що на Харківщині. Днями українські захисники звільнили його від загарбників. У Facebook Міністерства оборони оприлюднили відео того, як село виглядає після того, як у ньому побували російські окупанти.

«Українські військові наразі «зачистили» Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта, – заявили у відомстві.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані «подарунки», кинуту ворожу техніку, розстріляні цивільні машини. Тепер селище поблизу Харкова виглядає саме так.

Свідчення російських воєнних злочинів там буквально на кожному кроці.

Нагадаємо, окупанти зайняли село Мала Рогань під Харковом 10 березня. Росіяни блокували населений пункт і не дозволяли в'їхати туди гуманітарній допомозі.

Сьогодні стало відомо, що Збройні сили звільнили дорогу з Харкова до Чугуєва.

Як повідомлялося, контроль над східними передмістями Харкова, Ольхівкою та Малою Роганню, українські Збройні сили повернули 29 березня.

Додамо, що Чугуїв був обстріляний російськими окупантами ще у перший день війни, 24 лютого.

Українська армія звільнила Чугуїв ще 7 березня, але прямого сполучення із Харковом це місто не мало, бо дорогу контролювали російські війська.