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Північнокримський канал поблизу Джанкоя почав пересихати (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Північнокримський канал поблизу Джанкоя почав пересихати (фото)
Ще зовсім нещодавно вода сягала верхньої смуги загородження
фото: krymsos.com

Заплава Північнокримського каналу, яку раніше називали «міським пляжем» Джанкоя майже пересохла

Підрив окупантами Каховської ГЕС призвів до обміління Північнокримського каналу поблизу міста Джанкой, в окупованому Криму. Про це повідомляє КримSOS.

На опублікованих фото видно, що заплава Північнокримського каналу, яку раніше називали «міським пляжем» Джанкоя майже пересохла. Варто зауважити, що туди не йде вода ще з 2014 року, однак наразі її лишилась критична кількість.

Окрім цього зниження рівня води можна помітити і при в'їзді в сам Джанкой. Ще зовсім нещодавно вода сягала верхньої смуги загородження. Зараз її стало майже вдвічі менше.

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За словами місцевих, вода у місті дається без перебою, але питну воду доводиться купувати окремо.

Раніше повідомлялося, у Керчі, що в тимчасово окупованому Криму, вже почалися проблеми з водопостачанням через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Теги: Крим окупанти вода Крим SOS Каховська ГЕС

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