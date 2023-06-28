Який вигляд має набережна Херсона після повені: шокуюче відео

Велика вода завдала значних руйнувань на Херсонщині

Після повені, яку спричинив техногенний теракт росіян на Каховській ГЕС, вода поступово відходить з Херсона. Місцеві Telegram-канали опублікували кадри, який вигляд зараз має херсонська набережна.

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На відео потрапили кадри значних руйнувань: вода змила все, що було на набережній. Відео з Херсона показує збитки, які завдала набережній та навколишнім спорудам повінь.

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«У такому стані зараз набережна… Як ще корабель не затонув», – сумно іронізує чоловік за кадром.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

У мережі також показали, який вигляд сьогодні має Каховське водосховище після підриву російськими окупантами греблі місцевої електростанції. Колишнє «море» стало пустелею, його дно вже практично повністю висохло.