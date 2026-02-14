Енергетична криза. Український Червоний Хрест відзвітував про п’ять тижнів безперервної підтримки

З початку січня 2026 року Український Червоний Хрест забезпечує функціонування більше ніж 100 теплопунктів

Упродовж п’яти тижнів від початку загострення енергетичної кризи Український Червоний Хрест забезпечує безперервну гуманітарну підтримку жителів Києва та громад по всій країні, допомагаючи людям зігрітися, отримати гаряче харчування, базові речі першої необхідності та доступ до критично важливих послуг.

«Із початку січня 2026 року організація підтримує роботу понад 100 теплопунктів, розгорнутих Державною службою України з надзвичайних ситуацій у Києві, а також розгортає свої пункти обігріву. Тут люди можуть зігрітися, отримати гарячі страви, гарячу питну воду та підзарядити свої гаджети. За цей період допомогу отримали понад 250 тисяч осіб», – повідомив Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Хреста.

Паралельно Український Червоний Хрест забезпечує опорні пункту обігріву на базі шкіл столиці. Для підтримки мешканців було передано понад 15 260 ковдр, 5 040 спальних комплектів, 1 380 комплектів постільної білизни, 5 940 гігієнічних наборів, теплові гармати та гаряче харчування. Також волонтери та співробітники надають психосоціальну підтримку.

Додатково організація підтримує роботу 40 польових кухонь ДСНС, передаючи необхідні продукти харчування та доставляючи тисячі порцій гарячих страв і напоїв. Волонтери також здійснюють доставку їжі до пунктів обігріву, а також адресну допомогу маломобільним і самотнім людям, які не можуть самостійно дістатися до теплопунктів.

Окремий напрям реагування – забезпечення енергостійкості громад. Український Червоний Хрест передає по всій країні 560 генераторів загальною потужністю 9,16 МВт для підтримки об’єктів критичної інфраструктури, пунктів незламності та установ соціального захисту. Це дозволяє забезпечувати безперервну роботу життєво важливих сервісів навіть під час тривалих відключень електроенергії. Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення УЧХ вже передав понад 15 000 генераторів для підтримки медзакладів, шкіл та дитячих садочків.

Вагомий внесок у цю роботу зробили міжнародні партнери. Адже з 560 генераторів – 447 було передано зі стратегічних резервів Європейського Союзу #rescEU в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Вони призначені для підтримки громад, що найбільше постраждали внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Крім того, Німецький Червоний Хрест і Бельгійський Червоний Хрест забезпечили ще 34 потужні генератори.

Український Червоний Хрест продовжує координуватись з державними службами та міжнародними партнерами, оперативно реагуючи на потреби громад.

Організація висловила вдячність усім благодійникам та партнерам з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міністерству закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії, Державний департамент США та Європейському Союзу за підтримку й солідарність з Україною.