Трагедія на Черкащині: у сільському ставку виявлено тіла двох дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трагедія на Черкащині: у сільському ставку виявлено тіла двох дітей
Тіла дітей віком 5 та 6 років, за допомогою човна, доставлено на берег
фото ілюстративне

Обставини трагічної загибелі дітей наразі встановлюють правоохоронці

У селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей – п’яти та шести років. Обставини їх загибелі з’ясовують. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Черкаській області.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників від працівників поліції у п’ятницю, 6 березня.

«Тіла дітей віком п'яти та шести років, за допомогою човна, доставлено на берег та передано працівникам поліції», – повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Обставини трагічної загибелі дітей наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі у житловому будинку, внаслідок якої загинули жінка та троє малолітніх дітей.

Також у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство.

 

