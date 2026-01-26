Головна Країна Суспільство
Кім пояснив необхідність пільг для бізнесу у прифронтових регіонах

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Кім пояснив необхідність пільг для бізнесу у прифронтових регіонах
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
фото з відкритих джерел

Голова Миколаївської ОВА розглянув десять особливостей економічного зростання «Азійських тигрів»

Пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є не привілеєм, а необхідною умовою для повернення туди життя. Таке переконання висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму блозі «Десять уроків «азійських тигрів» для «Економічної правди».

За його словами, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур і Японія свого часу розглядали форсований економічний розвиток як питання виживання держави, а не як технічну економічну політику. При цьому ці країни використовували пільгові кредити, банки розвитку, податкові стимули, інвестиції в інфраструктуру.

«З боку держави це не була благодійність, це була інвестиція в національну стійкість. Пільги і «довгі» кредити для «азійських тигрів» були не жестом щедрості, а холодним розрахунком. Держава брала на себе частину ризику, але не рятувала тих, хто не витримував конкуренції. Для України це означає, що пільги для бізнесу в прифронтових регіонах – це не привілей, а умова повернення життя туди, де ризики найвищі. Приватний капітал без участі держави туди не прийде», – пояснив Кім.

Загалом він розглянув десять особливостей економічного зростання «Азійських тигрів», до яких належать перелічені країни. Та проаналізував, що з їхнього досвіду і яким чином можна та варто наслідувати повоєнній Україні.

