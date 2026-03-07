У Львові блогер примотав знайомого скетчем до даху авто, ганяв містом і потрапив у ДТП

Водій, дрифтуючи, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник біля автозаправки

Водію загрожує штраф або позбавлення прав

21-річний блогер із ніком Квертиков примотав знайомого скотчем до даху автомобіля та дрифтував із ним. А згодом розбив свій Mercedes на об’їзній Львова. Як інформує «Главком», відповідним відео блогер поділився у своєму Instagram.

На кадрах видно, як автомобіль їде зі швидкістю понад 128 км/год, а на даху машини перебуває той самий примотаний скотчем чоловік, який заглядає в салон крізь відкритий люк. На дорозі також можна помітити інші автомобілі.

У Львові блогер примотав скотчем знайомого до даху Mercedes і їздив містом, знімаючи відео. На одному з роликів авто розганяється до понад 128 км/год, а чоловік перебуває на даху машини. Того ж дня водій розбив автомобіль на об’їзній Львова. pic.twitter.com/bxWzESJS6b — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2026

«Давай, жми. Сашко, пішов! Тільки не в’їдь, благаю», – коментують пасажири в салоні Mercedes.

Згодом у своїх соцмережах водій опублікував фото розбитої машини. Чи була на момент аварії на даху Mercedes людина, невідомо.

У поліції повідомили, що ДТП сталася близько 21:30 на трасі Львів–Пустомити–Меденичі у селі Сокільники. 21-річний львів’янин за кермом Mercedes-Benz E 63 AMG, дрифтуючи, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник біля автозаправки. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

За фактом ДТП слідчі склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). За таке порушення передбачений штраф або позбавлення права керувати транспортними засобами від шести місяців до року.

Раніше поліція затримала водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Вінниці. Уночі 6 березня під час дії комендантської години патрульні поліцейські на вулиці 600-річчя помітили автомобіль Toyota Land Cruiser та подали водієві сигнал про зупинку. Однак 25-річний водій позашляховика проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати.

Також на одному із залізничних переїздів у Чернівецькій області зіштовхнулися тепловоз та легковий автомобіль. ДТП сталася у межах села Дубівці. Внаслідок аварії водій авто загинув.