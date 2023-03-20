П’ятеро працівників ДСНС знаходяться у полоні росіян – Крук

Також з початку війни через дії росіян загинуло 68 рятувальників

З 24 лютого 2022 року загинуло 68 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, п’ятеро рятувальників потрапили у полон росіян. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у телемарафоні, повідомляє РБК-Україна.

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Також Сергій Крук заявив про 201 пораненого співробітника ДСНС.

«Під час проведення евакуаційних заходів, якими ми займалися спільно з поліцією, зокрема в Ірпені, Бучі, Маріуполі й на території Запорізької області, нас брали у полон, у нас забирали техніку, обстрілювали її», – заявив голова ДСНС.

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Також Сергій Крук наголосив, що на працівників ДСНС розповсюджується дія Женевської конвенції.

Нагадаємо, що раніше повідомляли про поранення чотирьох піротехніків у Херсонській області, які розміновували території. Також нещодавно Херсонщина отримала два розмінувальних комплекси хорватського виробництва.