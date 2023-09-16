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«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
фото: Telegram

Також Федоров повідомив, що цього тижня з міста евакуювали до Мелітополя «паспортний стіл»

В окупованому Токмаку Запорізької області ЗСУ атакували позиції ворожої техніки. про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

«Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно. «Вітання» від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці», – зазначив Федоров.

Також Федоров повідомив, що цього тижня з міста евакуювали до Мелітополя «паспортний стіл», а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. 

До слова, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу.

Як відомо, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Триває 570-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Харків окупанти корабель Telegram інфраструктура населення Іван Федоров ворог

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