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Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
Росіяни перетягли свої кораблі від гріха подалі
фото з відкритих джерел

Уражений у Севастополі великий десантний корабель не підлягає відновленню

Після ураження ворожого великого десантного корабля і підводного човна в окупованому Севастополі росіяни передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське», – розповів він.

Плетенчук зазначив, що уражений у Севастополі великий десантний корабель не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».

Речник розповів, що саме цей великий десантний корабель був учасником так званого «сирійського експресу», тобто постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для сирійського угрупування РФ.

Плетенчук також підкреслив, що ураження підводного човна було «першою втратою РФ, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підводний човен».

До слова, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

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Теги: окупанти корабель озброєння звільнення росіяни

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