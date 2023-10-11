У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Сторожовий корабель військово-морських сил РФ «Павел Державин» пошкоджено

Сьогодні, 11 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму поруч із портом міг бути пошкоджений ще один російський корабель. Про це повідомляє телеграмм канал «Кримський вітер».

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Як зазначаєтсья, Чорноморський флот РФ знову з втратами. За попередніми даними сторожовий корабель ВМФ РФ «Павел Державин» пошкоджено.

«З поки що невідомої причини, підірвався великий сторожовий корабель «Павел Державин». Поки не зрозуміло, що сталося. Чи то удар ракетою, чи то удар повітряним або морським дроном, чи то просто хтось невдало покурив», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров».

Раніше у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у Севастополі почалася сильна пожежа.