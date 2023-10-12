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ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»
фото з відкритих джерел

Деталі пошкодження судна Україна поки не розголошує

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя було пошкоджено черговий російський корабель. Цього разу пошкоджень зазнав патрульний корабель окупантів «Павел Державін». Це підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Радіо Свобода».

«Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є», – заявив речник ВМС.

Плетенчук уточнив, що цей корабель належить флоту Росії, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель», – додав він.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державін». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові провели серію успішних атак по Чорноморському флоту Росії. Одна з найбільш відомих операції України закінчилася знищенням крейсера «Москва». 

Теги: окупанти війна Севастополь Крим

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