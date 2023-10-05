Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту: куди Росія перекинула свої кораблі

У Севастополі залишаються чотири великі десантні кораблі проєкту 775 (за класифікацією НАТО – Ropucha) та підводний човен класу Kilo

Окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятки кораблів Чорноморського флоту. Про це свідчать супутникові знімки, пише американський Osint-дослідник MT Anderson.

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Як повідомив аналітик, до Новоросійська російські загарбники перекинули два фрегати проекту 11356 «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Зокрема, супутникові знімки від 2 жовтня свідчать про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі

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А в самому Севастополі, судячи з тих же знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО – Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

Нагадаємо, за повідомленням молодшого міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі, українські захисники досягли успіхів у Чорному морі, фактично їм вдалося завдати поразки російському флоту.

Як повідомлялося, унаслідок удару українських військових, будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень.

Також 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.