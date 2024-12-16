Ексміністр Плачков пояснив, чому ворог намагається бити по енергооб'єктах на заході України

Плачков: Наша енергетика отримала удари внаслідок нещодавньої масованої атаки, але не такі, які б могли погасити енергосистему

Колишній міністр палива та енергетики України, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зазначив, що ворог, спрямовуючи удари на західну Україну, намагається пошкодити розподільчі підстанції, які передають електроенергію до центральних регіонів. Про це він розповів в етері Еспресо.

«Ми отримуємо 2.1 ГВт електроенергії з Європи. Ця електроенергія перетинає кордони по лініях електропередач. Є опорні підстанції, біля яких розташовані перерозподільчі пристрої. Тому ворог намагається зруйнувати як останню генерацію на заході нашої країни, так і вражати ці розподільчі підстанції, щоб не було можливості передавати електроенергію з західної України у центральні регіони нашої країни», – пояснив колишній міністр палива та енергетики України.

За його словами, у центральних регіонах України електроенергія у дефіцитному стані. Зміївська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та Київська ГЕС – цієї генерації недостатньо. Особливо столиця та Київська область щодо генерації – дефіцитні, тому отримуємо електроенергію з заходу України.

«Ворог продовжує намагання, аби досягнути тотального блекауту. А єдиний дієвий фактор нашого захисту – ППО, посилення якої ми бачимо останнім часом. Наша енергетика отримала удари внаслідок нещодавньої масованої атаки, але не такі, які б могли погасити енергосистему», – зауважив Іван Плачков.

Нагадаємо, 13 грудня ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників. Очільник України вчергове прокоментував західні заклики про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, в Україні тривають відновлювальні роботи після російського удару. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський і закликав українців йти в укриття під час повітряної тривоги, не ігнорувати небезпеку. За словами президента, це правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. За словами Зеленського Росія також застосовувала по Україні «калібри» з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечнаосійська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад.