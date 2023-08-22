Який має вигляд російське село, через яке найчастіше «червоніє» Україна: шокуючі фото
У селі Саваслейка з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква
Одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним.
Який вигляд має село можна зрозуміти з сервісу Google Maps, який показує реальні знімки інфраструктури. Село Саваслейка є досить депресивним місцем. Навкруги – старі розвалені будинки, з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква.
Нагадаємо, після атаки дронів на аеродром «Сольці» у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші – переміщені.
До слова, системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.
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