У селі Саваслейка з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква

Одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним.

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Російське село Саваслейка є досить занедбаним фото: скріншот

Який вигляд має село можна зрозуміти з сервісу Google Maps, який показує реальні знімки інфраструктури. Село Саваслейка є досить депресивним місцем. Навкруги – старі розвалені будинки, з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква.

Російський супермаркет «Пятьорочка» фото: скріншот

Церква у селі Саваслейка фото: скріншот

Нагадаємо, після атаки дронів на аеродром «Сольці» у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші – переміщені.

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До слова, системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.