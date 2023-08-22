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Який має вигляд російське село, через яке найчастіше «червоніє» Україна: шокуючі фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Який має вигляд російське село, через яке найчастіше «червоніє» Україна: шокуючі фото
Російське село Саваслейка є досить занедбаним
фото: скріншот

У селі Саваслейка з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква

Одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним.

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Російське село Саваслейка є досить занедбаним
фото: скріншот

Який вигляд має село можна зрозуміти з сервісу Google Maps, який показує реальні знімки інфраструктури. Село Саваслейка є досить депресивним місцем. Навкруги – старі розвалені будинки, з памʼятних місць – лише супермаркет «Пятьорочка» та церква.

Російський супермаркет «Пятьорочка»
Російський супермаркет «Пятьорочка»
фото: скріншот
Церква у селі Саваслейка
Церква у селі Саваслейка
фото: скріншот

Нагадаємо, після атаки дронів на аеродром «Сольці» у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші – переміщені.

До слова, системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Теги: росія село винищувач аеродром російська ракета

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