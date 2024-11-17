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Графіки відключення повертаються: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Графіки відключення повертаються: що відомо

Із 6:00 до 22:00 години 18 листопада діятимуть дві черги відключень одночасно

 

У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє «Укренерго».

Із 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. 

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, запевнили в «Укренерго».

Також у компанії закликали українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, через російську атаку, сьогодні зранку 17 листопада, постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

Водночас народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури.

Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Теги: Укренерго відключення обмеження

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