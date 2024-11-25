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Окупанти перетворили на смітник річку Кальміус біля окупованого Маріуполя – Центр нацспротиву

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти перетворили на смітник річку Кальміус біля окупованого Маріуполя – Центр нацспротиву
фото: Центр нацспротиву

Вода у річці «токсична та має жовто-коричневий колір

Річка Кальміус, що протікає в Донецькій області, сильно забруднена через діяльність російських загарбників. Біля тимчасово окупованого міста Маріуполь спостерігається особливо критична ситуація з водою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у Кальміус скидаються промислові викиди та побутове сміття, також вода там сильно забруднюється через каналізаційні стоки.

ЦНС додає, що річка через злочинну безгосподарність російських окупантів практично перетворилась на смітник.

Особливо критичною ситуація із водою річки Кальміус є поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Вода тут «токсична, має жовто-коричневий колір та різкий неприємний запах».

«І це не дивно, адже російські окупанти саме у ріці намагаються приховати сліди своєї терористичної діяльності. Доходить до того, що підрядники, яких навезли у зруйноване кремлівськими ракетами місто з усіх регіонів Московії, скидають сюди будівельне сміття», – йдеться в дописі.

Тепер русло Кальміусу практично повністю засипано, й потік води зменшився в 5 разів.

ЦНС також зауважує, що зважаючи на кризу із прісною водою на тимчасово окупованих територіях України, така поведінка окупантів тільки погіршує ситуацію. До прикладу у тимчасово окупованому Таврійську ситуація з водопостачанням взагалі вийшла з-під контролю. Російська окупаційна влада не здатна подолати кризу, яку фактично сама й спричинила. З кранів у місті тече, м’яко кажучи, технічна вода, яку не можна використовувати для приготування їжі або пиття. 

Нагадаємо, з наступного місяця «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР» втратять чинність, оскільки Росія прагне завершити повну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: окупанти Маріуполь місто річка сміття ворог війна влада росія

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