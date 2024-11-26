Не чекати, а бити першими: НАТО обговорює превентивні удари по Росії

НАТО прийшло до висновку, що не потрібно «сидіти та чекати нападу», а діяти першими

НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу

НАТО обговорює варіант превентивних ударів по росії, якщо Кремль задумає агресію проти країн Альянсу. Високоточна зброя західних країн повинна знищити російські атакувальні можливості раніше, ніж ворог їх застосує. Про це повідомляє Reuters.

«Грамотніше не чекати, а вражати пускові установки в Росії, якщо вона на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару», – сказав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Позитивний факт у тому, як наголосив Бауер, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Також прийшло розуміння того факту, що потрібно не «сидіти та чекати нападу», щоб потім на нього реагувати, а «бити першими, бити сильно».

Він також додав, що в Європи є час на підготовку – російська армія значно зросла чисельно у порівнянні з 2022 роком, але її якість пропорціонально знизилася.

«На цю мить росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися», – резюмував Бауер.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.