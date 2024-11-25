Сирський: втрати росіян цієї осені перевищили всі прогнози

Ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках вдалося вивести з кризи

Втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі з блогерами, передає один із учасників заходу, військовий та блогер Кирило Сазонов.

Сирський повідомив, що на Покровському напрямку співвідношення сил противника в особовому складі до Сил оборони України становить 5:1.

«Плани по мобілізації і залученню нових людей на контракт росіяни виконують. Але втрати перевищили всі прогнози. І це перекосило систему. Противник вже відчуває нестачу резервів та не встигає поповнювати підрозділи після втрат. Якщо раніше бронемашина несла на борту від восьми до 10 десантників, то зараз везе трьох. Командування ворога не розраховувало на такі втрати. А іншої тактики в них немає», – написав Сазонов за підсумками зустрічі з головкомом.

Генерал також заявив, що ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках вдалося вивести з кризи.

«Покровський та Курахівський напрямки. Ситуація важка. Але краща, ніж була тиждень тому. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано», – йдеться в повідомленні.

Ба більше, як пише Сазонов, Сирський навіть планує контрнаступ.

«Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите», – сказав блогер.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Подібні зустрічі відбуватимуться і надалі, запевнив головком. Попри заклик до єдності, у коментарях до допису головкома розгорілася палка дискусія. Мовляв, не тих запросили. Так, чимало користувачів дорікнули Сирському, що на зустрічі немає Юрія Бутусова, Яніни Соколової, Сергія Стерненка.