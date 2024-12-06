Економіка Німеччини має надію на відновлення – Bloomberg

Bloomberg: Заробітна плата у ФРН зростатиме найшвидшими темпами за останні десять років, що дає німецькій економіці слабку надію на відновлення

Незвазажчи на низку економічних негараздів, у Німеччині зарплати за колективними трудовими договорами 2024 року зростуть на 5,5%. Такого висновку дійшли експерти Інституту економічних та соціальних наук при Фонді імені Ганса Беклера. Про це пише видання Bloomberg.

Уточнюється, що заробітна плата зростатиме найшвидшими темпами за останні десять років, що дає німецькій економіці слабку надію на відновлення. У реальному вираженні збільшення заробитків становитиме 3,2 %.

За словами наукового співробітника цього інституту Торстена Шультена, значне зростання реальної заробітної плати у 2024 році дозволило компенсувати близько половини втрат купівельної спроможності, понесених за три попередні роки.

Утім, як вважають експерти, взяті темпи навряд чи збережуться. І наступні два роки зарплати зростатимуть відносно помірними темпами.

«Зниження купівельної спроможності працівників є ключовою причиною слабкого економічного розвитку у Німеччині. І хоча доходи працівників знову зросли цього року, ще багато треба надолужити», – сказав Шультен.

Раніше стало відомо, що у третьому кварталі 2024 року німецька економіка зросла менше, ніж передбачалося. Погану динаміку пояснили зниженням експорту. У національному банку країни вважають, що тепер економіка ФРН стагнуватиме.

Наприкінці вересня 2025 року міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що економіка росте абсолютно незадовільними темпами. Він також додав, що його країна вже десять років втрачає конкурентоспроможність.

Раніше стало відомо, що найважливіші сектори економіки Німеччини – автомобільний, хімічний та машинобудівний – одночасно перебувають у кризі. Компанії, що надають послуги з оформлення банкрутства або реструктуризації, настільки перевантажені попитом на свої послуги, що часто відштовхують потенційних клієнтів через навантаження можливостей.