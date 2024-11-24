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Авіакомпанія Finnair скасовує майже 300 рейсів у грудні через страйк пілотів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Авіакомпанія Finnair скасовує майже 300 рейсів у грудні через страйк пілотів
Перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси
фото з відкритих джерел

У межах страйку пілоти не виконуватимуть польоти 9 та 13 грудня

Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про скасування майже 300 рейсів у грудні через акцію протесту Профспілки пілотів Фінляндії (SLL). Про це повідомляє Yle. 

У межах страйку пілоти не виконуватимуть польоти 9 та 13 грудня. 

За оцінками перевізника, наслідки торкнуться близько 33 тисяч клієнтів Finnair.

«Нам дуже шкода, що профспілка пішла на акцію протесту замість переговорів, що вплине на плани тисяч наших клієнтів під час різдвяного сезону», – прокоментував ситуацію керуючий директор Finnair Яакко Шілдт.

За його словами, перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси, якщо це можливо.

Нагадаємо, Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. Попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році.

Та наразі в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як відомо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.  

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

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Теги: міністр безпека авіарейс місто страйк Україна Фінляндія Львів Андрій Садовий профспілка Олексій Кулеба

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