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550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
Триває 1026-й день повномасштабної війни
скрін із відео

За тиждень РФ запустила понад 100 ракет різних типів

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, ворог застосував близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

«Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей. Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ракета безпілотник війна окупанти росія Володимир Зеленський ворог росіяни

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