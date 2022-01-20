Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється

Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюєтьсяграфіка
Наразі найгірша ситуація з коронавірусом на Прикарпатті
Станом на 20 січня «помаранчева» зона карантину в Україні складає вже сім областей. За добу додались ще два регіони – Тернопільщина та Житомирщина, свідчать дані МОЗ.
У «помаранчевій» зоні карантину перебувають такі області:
- Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська – критичний показник нових випадків,
- Сумська – критичний показник нових випадків,
- Чернівецька – критичний показник нових випадків,
- Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.
(графіка: МОЗ)
Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.
Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.
Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.
Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.