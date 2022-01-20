Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється

У «помаранчевій» зоні вже сім областей

Наразі найгірша ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

Станом на 20 січня «помаранчева» зона карантину в Україні складає вже сім областей. За добу додались ще два регіони – Тернопільщина та Житомирщина, свідчать дані МОЗ.

У «помаранчевій» зоні карантину перебувають такі області:

Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),

Рівненська – критичний показник нових випадків,

Сумська – критичний показник нових випадків,

Чернівецька – критичний показник нових випадків,

Львівська – критична динаміка госпіталізацій,

Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,

Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

(графіка: МОЗ)

Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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