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    Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється

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    У &laquo;помаранчевій&raquo; зоні вже сім областей - Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється
    У «помаранчевій» зоні вже сім областей
    фото: glavcom.ua

    Наразі найгірша ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

    Станом на 20 січня «помаранчева» зона карантину в Україні складає вже сім областей. За добу додались ще два регіони – Тернопільщина та Житомирщина, свідчать дані МОЗ.

    У «помаранчевій» зоні карантину перебувають такі області:

    • Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
    • Рівненська – критичний показник нових випадків,
    • Сумська – критичний показник нових випадків,
    • Чернівецька – критичний показник нових випадків,
    • Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
    • Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
    • Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

    Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

    (графіка: МОЗ)

    Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Житомирщина Тернопільщина карантин коронавірус
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    Плюс дві області: «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється