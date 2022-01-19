«Омікрон» виявлений ще в одній області

Парочка «Омікрон» і «Дельта» зараз трапляються найчастіше

На Івано-Франківщині зафіксували поширення нового штаму Covid-19

Штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Про це повідомляє Руслан Савчук з Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За його словами, з «Центру громадського здоров'я МОЗ України» прийшли результати тестів, які направлялися для визначення наявності мутації коронавірусу. Всього було направлено 30 зразків.

«У 30 направлених зразках, поряд із циркулюючим (домінуючим) штамом «Дельта», в 13 виявлений штам «Омікрон», – додав Савчук.

Зазначимо, станом на 19 січня в Україні «Омікрон» виявлено в дев’яти областях. Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Напередодні поширення «Омікрону» зафіксовано ще в одній області України.

Як відомо, «помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація.

Сьогодні МОЗ зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19.

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