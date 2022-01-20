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    ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки

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    Закриті кордони сприяють економічному і соціальному стресу - ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки
    Закриті кордони сприяють економічному і соціальному стресу
    фото з відкритих джерел

    Обмеження пересування неефективні проти «Омікрона»

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи неефективні проти штаму коронавірусу «Омікрон». Про це йдеться в заяві Комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій.

    «Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці», – йдеться в заяві.

    У ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму «Омікрон». В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для мандрівників.

    Нагадаємо, раніше ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону».

    Тим часом Словаччина посилює карантин.

    Також Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.

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    Теги: карантин перевезення ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки