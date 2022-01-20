Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус

В Івано-Франківській області зафіксували антирекорд захворюваності з початку пандемії – 2777 випадків

Загалом за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус

За минулу добу, 19 січня найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксували в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Сумській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, в Івано-Франківській області зафіксували антирекорд захворюваності з початку пандемії – 2777 випадків.

У Львівській області коронавірус діагностували у 1440 осіб, у Києві зареєстрували 1409 випадків хвороби. У Тернопільській області у 1145 осіб підтвердили коронавірус, а у Сумській області виявили 1137 нових хворих.

Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.