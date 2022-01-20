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    Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус

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    В Івано-Франківській області зафіксували антирекорд захворюваності з&nbsp;початку пандемії &ndash; 2777 випадків - Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус
    В Івано-Франківській області зафіксували антирекорд захворюваності з початку пандемії – 2777 випадків
    фото з відкритих джерел

    Загалом за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус

    За минулу добу, 19 січня найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксували в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Сумській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Так, в Івано-Франківській області зафіксували антирекорд захворюваності з початку пандемії – 2777 випадків.

    У Львівській області коронавірус діагностували у 1440 осіб, у Києві зареєстрували 1409 випадків хвороби. У Тернопільській області у 1145 осіб підтвердили коронавірус, а у Сумській області виявили 1137 нових хворих.

    Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківщина статистика коронавірус
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    Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус