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    Вперше з листопада. За добу в Україні понад 18 тис. хворих на коронавірус

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    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 2,1 тис. осіб - Вперше з листопада. За добу в Україні понад 18 тис. хворих на коронавірус
    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 2,1 тис. осіб
    фото з відкритих

    У середу 131 українець не зміг побороти коронавірус

    За минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492). Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві, повідомляє пресцентр МОЗ. Такі показники зафіксовані вперше з листопада 2021 року.

    Зазначимо, 18 січня МОЗ зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19 – майже 13 тис.

    Натомість за минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 2 151 особу, летальних випадків – 131, одужало – 4 446 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,8 млн осіб;
    • одужало – 3,5 млн осіб;
    • летальних випадків – 98,8 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 17,3 млн.

    МОЗ зазначає, що 19 січня 74,7 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 26,9 тис. людей, другу дозу – 32,3 тис. людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14,9 тис. людей.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу трохи більше 15 млн осіб, отримали дві дози – 14,3 млн людей, отримали додаткову дозу – 11,2 тис. людей, бустерну дозу – 146,1 тис. людей. Загалом проведено 29,6 млн щеплень.

    До слова, напередодні «Омікрон» виявлений ще в одній області.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Вперше з листопада. За добу в Україні понад 18 тис. хворих на коронавірус