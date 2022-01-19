Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer

Штати вказують, що вакцини є важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення «Омікрону»

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Про це посольство США повідомило у Тwitter.

«Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти Covid-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд Covax є частиною глобальної допомоги в забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту «Омікрон», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сплеск Covid-19 змінив карантинну карту: в яких областях погіршується ситуація.

Напередодні МОЗ України зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19. У вівторок виявлено 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено трохи більше 15 млн людей, з них отримали дві дози – 14,3 млн людей, отримали додаткову дозу – 10,6 тис. людей, бустерну дозу – 131 тис. людей. Загалом проведено 29,5 млн щеплень.

До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону». Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом. Ще науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».