Сплеск Covid-19 змінив карантинну карту: де погіршується ситуація

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксовано в Івано-Франківській та Сумській областях

Вже п'ять областей України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину

Станом на 19 січня п'ять областей перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, решта областей – «жовтні». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, «помаранчевий» рівень епіднебезпеки встановлений в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях. Зазначимо, що ще вчора Львівщина була «жовтою».

Станом на 19 січня рівень захворюваності по країні становить 258 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області – 628 на 100 тис. населення, а також Сумській – 481 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій по країні складає 30,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в Івано-Франківській області – два дні поспіль перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, який становить 76%, при визначеному показнику 50%, показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування становить 29,2%.

Графіка: МОЗ

Показник рівня госпіталізації перевищено також у Львівській області – 57,4%. Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 24%, при визначеному показнику в 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Напередодні МОЗ України зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19. У вівторок виявлено 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Зазначимо, 17 січня в Україні було зафіксовано 8,5 тис. нових випадків коронавірусу.

До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону». Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом. Ще науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».