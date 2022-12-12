Аналітики ISW оцінили шанси вторгнення Білорусі в Україну

Вступ Білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили і техніку з нинішніх ліній фронту

Вторгнення до України може послабити режим Лукашенка

Білорусь вже навряд чи вторгнеться до України. Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху. Про це повідомляють аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що вторгнення до України може послабити режим невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

«Лукашенко покладався на підрозділи білоруських збройних сил на додаток до білоруських служб безпеки для придушення протестів проти його правління в 2020 і 2021 роках. Спрямування значної частини цього апарату безпеки на війну в Україні, швидше за все, залишить Лукашенка відкритим для нових заворушень і опору. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що зусилля Росії щодо встановлення повного контролю над Білоруссю мали успіх», – йдеться у звіті.

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Крім того, вступ Білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили і техніку з нинішніх ліній фронту.

«Навіть якщо Лукашенко направить в наступ на Україну значно більшу кількість своїх сил, білоруські збройні сили все одно залишаться невеликою силою, яка не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху», – додають аналітики.

Раніше повідомлялося, що Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

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Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.