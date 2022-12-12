Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW оцінили шанси вторгнення Білорусі в Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аналітики ISW оцінили шанси вторгнення Білорусі в Україну
Вступ Білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили і техніку з нинішніх ліній фронту
фото ілюстративне

Вторгнення до України може послабити режим Лукашенка

Білорусь вже навряд чи вторгнеться до України. Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху. Про це повідомляють аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що вторгнення до України може послабити режим невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

«Лукашенко покладався на підрозділи білоруських збройних сил на додаток до білоруських служб безпеки для придушення протестів проти його правління в 2020 і 2021 роках. Спрямування значної частини цього апарату безпеки на війну в Україні, швидше за все, залишить Лукашенка відкритим для нових заворушень і опору. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що зусилля Росії щодо встановлення повного контролю над Білоруссю мали успіх», – йдеться у звіті.

Крім того, вступ Білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили і техніку з нинішніх ліній фронту. 

«Навіть якщо Лукашенко направить в наступ на Україну значно більшу кількість своїх сил, білоруські збройні сили все одно залишаться невеликою силою, яка не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху», – додають аналітики.

Раніше повідомлялося, що Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

Читайте також: Візит Шойгу до Мінська: чому це може бути новою загрозою для України
Теги: Україна окупанти росія війна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь надає підтримку російським окупаційним військам
Білоруські підприємства збирають кошти на допомогу російським окупантам
Сьогодні, 06:14
Білорусь переміщує війська вздовж кордону та оголосила про навчання
Білорусь переміщує війська вздовж кордону та оголосила про навчання
7 грудня, 20:52
Україна вживає заходів забезпечення захисту кордону
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
6 грудня, 17:52

Події в Україні

Аналітики ISW оцінили шанси вторгнення Білорусі в Україну
Аналітики ISW оцінили шанси вторгнення Білорусі в Україну
«Рідна земля дає нам сили її захищати»: привітання Залужного з Днем сухопутних військ
«Рідна земля дає нам сили її захищати»: привітання Залужного з Днем сухопутних військ
«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)
«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)
Окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину «Градами» та «Ураганами»
Окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину «Градами» та «Ураганами»
На Луганщині окупанти використовують населення як живий щит
На Луганщині окупанти використовують населення як живий щит
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
13K
Путіна підштовхують до втечі
11K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
7529
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
7090
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)
6203
Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка

Новини

За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту