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Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
фото ілюстративне

Перша колона з технікою РФ вже висунулась у бік полігону у Брестській області

Російські загарбники переміщують техніку в район Брестського полігону Білорусі. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ збройних сил РФ та РБ. Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунулась з району полігону «Обуз-Ліснівський» (Барановичський р-н, Брестська обл.) у бік полігону «Брестський» (Брестський р-н, Брестська обл.)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ближче до кордону з Україною переміщують 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв’язку та інженерну техніку.

У зв'язку з цим необхідна оперативна інформація про військову активність у Брестській області Білорусі найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

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Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Україна

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