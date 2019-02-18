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    Події в Україні

    Поліція Маріуполя розслідує пошкодження агітаційних наметів

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    Поліція Маріуполя розслідує пошкодження агітаційних наметів

    Загалом зафіксовано близько 20 порізів

    Поліція Маріуполя проводить розслідування за фактом пошкодження ножем агітаційних наметів.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

    «Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Розпочато слідство», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, про пошкодження наметів повідомили волонтери, які чергували у них. За їхніми словами, невстановлена особа порізала ножем конструкції, після чого втекла.

    Загалом зафіксовано близько 20 порізів.

    Донеччина розслідування поліція
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