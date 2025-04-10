Поліцейські показали перші хвилини після ворожих ударів по Дніпру 8 квітня

Внаслідок атаки на Дніпро постраждали люди, також було пошкоджено будинки, згоріли автомобілі

8 квітня Росія масовано атакувала Дніпро дронами. Патрульна поліція міста показала перші хвилини після удару. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок атаки на Дніпро було пошкоджено будинки, згоріли автомобілі. На щастя, обійшлося без загиблих, але є травмовані.

«Ми, як завжди, першими прибули на місце події, викликали екстрені служби, огородили небезпечну територію та допомогли маломобільним мешканцям евакуюватися», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, увечері, 8 квітня, Росія масовано атакувала Дніпро. Стало відомо, що внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що, за попередньою інформацією, через атаку на Дніпро постраждали десятеро людей. Одна жінка – у важкому стані. Лікарі надають їй допомогу. Решта знаходяться у стані середньої важкості.

Зазначається, що у людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми, а деяким знадобилася допомога через сильний стрес.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Пізніше Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла о 15.