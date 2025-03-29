Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок
Людмила Кіченок: Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих
Внаслідок російської атаки «шахедами» на Дніпро постраждав будинок українських тенісисток сестер Людмили та Надії Кіченок. Про це повідомляє «Главком».
Людмила Кіченок в Instagram розмістила світлину пошкодженого будинку.
«Будинок, де я жила у Дніпрі, був обстріляний цієї ночі… Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих», – написала Людмила.
Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих.
Місцеві пабліки писали, що люди рятувалися з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.
«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.
Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.
«Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.
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