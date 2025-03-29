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Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок
Росія атакувала будинок українських тенісисток
фото: ФТУ

Людмила Кіченок: Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих

Внаслідок російської атаки «шахедами» на Дніпро постраждав будинок українських тенісисток сестер Людмили та Надії Кіченок. Про це повідомляє «Главком».

Людмила Кіченок в Instagram розмістила світлину пошкодженого будинку.

«Будинок, де я жила у Дніпрі, був обстріляний цієї ночі… Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих», – написала Людмила.

Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок фото 1

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. 

Місцеві пабліки писали, що люди рятувалися з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.

«Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.

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Теги: Надія Кіченок Людмила Кіченок теніс Дніпро безпілотник війна

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