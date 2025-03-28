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Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо
У Дніпрі палає ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео»
фото: соціальні мережі

У місті є пошкодження в житловому секторі

Сьогодні, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Попередньо, є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів. Місто досі перебуває під атакою БпЛА.

Відомо, що внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

«Вибухи лунають у Дніпрі. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

Крім того, очевидці пишуть про влучання та пожежу поряд з одним торгівельних центрів у Дніпрі. 

Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо фото 1
фото: соціальні мережі
Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо фото 2
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, 26 березня Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також ми писали, що внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.

Теги: вибух Дніпро

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