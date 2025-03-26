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Посадовець КМДА підробив документи про інвалідність, аби уникнути призову – поліція

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Посадовець КМДА підробив документи про інвалідність, аби уникнути призову – поліція
Слідство встановило, що посадовець протягом 2023-2025 років незаконно отримав понад 100 тис. гривень соціальних виплат
фото: Нацполіція

Поліція: Маючи вплив на службових осіб одного із лікувальних закладів столиці, посадовець отримав виписку про нібито наявність тяжкої хвороби

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити – поліція Києва та СБУ викрили посадовця КМДА на незаконній схемі ухилення від мобілізації. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Києва.

Підозрюваний – директор одного з комунальних підприємств міста.

«Маючи вплив на службових осіб одного з лікувальних закладів столиці, він отримав виписку про нібито наявність у нього тяжкої хвороби. Встановлений фіктивний діагноз дозволив зловмиснику отримати третю групу інвалідності, що надалі допомагало уникати мобілізації, а також отримувати соціальні гарантії від держави», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець протягом 2023-2025 років незаконно отримав понад 100 тис. гривень соціальних виплат.  

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя. Четвертий учасник «схеми» – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

Також у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи. 

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Теги: слідство поліція КМДА

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