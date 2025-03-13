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У Києві водій Mercedes не заплатив за паркування і побив інспекторку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві водій Mercedes не заплатив за паркування і побив інспекторку
Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавленні волі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

59-річний киянин підозрюється в умисному нанесенні побоїв головному спеціалісту-інспектору з паркування

У Голосіївському районі столиці чоловік накинувся з кулаками на інспекторку з паркування, після чого втік з місця події. Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали, тепер зловмиснику загрожує до п'яти років позбавленні волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у прокуратурі, досудовим розслідуванням було встановлено, що 28-річна інспекторка на ділянці платного паркування по вул. Антоновича почала складати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на Mercedes-Benz E 320, водій якого не заплатив за паркування.

«За кілька хвилин власник машини підбіг до неї та почав нецензурно висловлюватись, обурюючись тим, що йому виписують штраф за несплачене паркування. Після цього чоловік умисно завдав ногою удар по нозі дівчини та вдарив її рукою по голові», – повідомили у прокуратурі.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років
фото: Національна поліція України

Зазначається, що свої дії чоловік супроводжував погрозами, що зафіксувала нагрудна камера потерпілої. Після цього власник автівки разом із супутницею та маленькою дитиною, на очах яких він застосовував силу до інспекторки, сів в автомобіль та поїхав з місця конфлікту.

Слідчі повідомили затриманому чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок
Слідчі повідомили затриманому чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок
фото: Національна поліція України

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 59-річному киянину повідомлено про підозру в умисному нанесенні побоїв головному спеціалісту-інспектору з паркування (ч. 2 ст. 350 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді п'яти років обмеження волі чи позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва розшукали керманича, який не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину 11 березня. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та раптово розпочав рух. Правоохоронець намагався завадити порушнику залишити місце скоєння, однак водію вдалось втекти. Наразі відомо, що зловмисник – 41-річний підприємець, який лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, наголошують поліцейські. Зокрема, за перевищення швидкості, пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП. Зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Теги: поліція Mercedes місто Київ чоловік

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